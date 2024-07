Por la suba de precios, la nafta es más cara en Argentina que en Brasil

Tras la recomposición de precios, las naftas argentinas se encuentran en la mediana de la región en términos de dólares oficiales, mientras que el gasoil se ubica entre los más costosos. La nafta en Argentina se vende a U$S 1,13 el litro en julio, superando a Brasil (U$S 1,07), mientras que Uruguay sigue siendo el país con la nafta más cara ya que el litro se paga a U$S 1,94, seguido de Chile y México.