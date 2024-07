El frío intenso le puso freno al dengue pero aún circula el virus

Este invierno el dengue nuevamente no desapareció. Algunos días con temperaturas más altas de 12° C o 15° C favorecieron favorecer a que los mosquitos se sigan desarrollando. Es por eso que los agentes sanitarios, cuando realizan operativos en los distintos barrios, aún encuentran larvas del mosquito Aedes aegypti, según comentó Leandro Medina Barrionuevo, titular la Dirección General de Salud Ambiental.