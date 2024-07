Torneo de Las Cañas: escenario de fútbol de alto nivel y pasión amateur

“Los chicos hacen un esfuerzo grande por venir. Sin embargo, seguimos ganando, que no es nada fácil. El torneo se hizo más competitivo. Hay algunos chicos que no pueden venir por trabajo o situaciones familiares, pero hacen todo lo posible por estar”, dijo Pizzicannella, que utilizó un dorsal bastante particular: 1+8. “Decidí ese en relación a Iván Zamorano en su paso por Inter. Es uno de mis referentes”, explicó el ex atacante del “decano”.