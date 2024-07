Cáncer de próstata: estos son los síntomas que muchas veces se pasan por alto

A medida que los hombres envejecen, la próstata puede agrandarse y bloquear la uretra o la vejiga, produciendo dificultad para orinar o problemas en la función sexual. Este problema, conocido como hiperplasia benigna de próstata, no conlleva riesgos significativos. No obstante, en algunos casos, puede evolucionar a un tumor maligno. Dado que el cáncer de próstata es silencioso en sus inicios, es esencial no subestimar la enfermedad y considerar las revisiones periódicas y pruebas a cierta edad.