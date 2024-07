A un mes de la desaparición de Loan: quién es quién en la trama del caso

› Guillermo Barry

Fue designado como colaborador de Castillo cuando el caso tuvo trascendencia a nivel nacional y no se avanzaba en la causa. Fue el impulsor de la teoría de que Loan fue víctima de una red de trata de personas, pero no ahondó en la pesquisa. Ordenó la detención de Pérez, Caillava y Maciel y no sumó pruebas para sostener esta hipótesis. Prefirió declinar la competencia para que actuara la justicia federal.