La siesta perfecta existe: ¿cuántos minutos debería durar para sea reparadora?

¿Qué tener en cuenta al momento de dormir la siesta?

“Idealmente, el ambiente de la siesta no debería ser el mismo que el de la noche porque si no, propiciaría una siesta demasiado larga. La recomendación es cerrar un poco las cortinas, pero no necesariamente quedarse a oscuras y que sea en un ambiente calmo, pero no silencioso”, añade Sol Segura Matos, neuróloga infantil y experta en medicina del sueño.