Azúcar alta: ¿cuál es el síntoma que se manifiesta en la boca?

De acuerdo con Medline Plus, esta se produce cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o si el organismo no responde adecuadamente a las señales que envía la insulina, siendo un problema que amerita que se preste atención. Entre los síntomas, ese portal menciona visión borrosa, resequedad en la piel, mayor sensación de sed, debilidad y más frecuencia al orinar.