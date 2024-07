Adelmo Gabbi: “Por fin dejaremos de andar por la banquina”

“Es un día de suma importancia. Primero porque no es cualquier cosa estar en Tucumán un 9 de Julio. Ya que soy un hombre grande y que tengo muchos años de dirigente empresarial, nunca me tocó esta posibilidad. De cualquier manera, uno está en las entrañas de la Patria en el día de la Patria. Así que me siento realmente muy cómodo y muy conforme”, declaró Gabbi.