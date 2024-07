Diego Flores vive en una realidad paralela

Del juego (o de su carencia), mejor no hablar, parece ser la premisa. Por eso el entrenador insistió: “Este equipo pone ‘huevo’, corre, los jugadores se entregan… Es un torneo largo, muy duro, no solo a nosotros nos cuesta, a todo el mundo, pero yo creo que lo más importante es ver si es un equipo con alma o no, y este equipo tiene alma. No tengo ninguna duda de que vamos a luchar para ascender, y ojalá podamos salir de esa sequía de seis años (en la Primera Nacional)”.