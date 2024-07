Luego de su cruda confesión, Agustín Lagos no se presentó al entrenamiento de Atlético Tucumán

La última propuesta de Vélez, para contratar al santiagueño, fue de U$S 900.000 por el 80 por ciento del pase, número que conforma a su representante, pero que sigue pareciendo insuficiente para el "decano". Será cuestión de tiempo para saber si el viaje a Buenos Aires generará la presión que pretende. "No me parece ninguna locura lo que pido, quiero un buen sueldo que sea considerable para un jugador de Primera", le había dicho el jugador a LA GACETA en la jornada de ayer.