"No llego bien a fin de mes", la cruda declaración de Agustín Lagos, jugador de Atlético Tucumán

Para pesar del futbolista, el proceso de negociación no estuvo exento de frustraciones. El lateral mostró su descontento con la demora en las negociaciones y la falta de comunicación directa por parte del club: "Lo que me molesta es que en el tema de negociaciones tardaron mucho en responder. Por momentos sentí que mi situación no la toman en serio. Eso es lo que no me gustó". Además, señaló que ningún dirigente se ha comunicado directamente con él, lo cual le genera una sensación de incertidumbre: "Tratamos de comunicarnos con el presidente, pero no, que no dan la cara los dirigentes que me había prometido cosas, es feo, me hace sentir poco valorado", admitió.