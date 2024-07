Video: así fue el primer día de "Pulga" Rodríguez en su regreso a Atlético Tucumán

Como lo había dicho en su presentación oficial, el “Pulga” expresó su deseo de integrarse rápidamente al equipo y ser un aporte significativo. "Yo quiero jugar al lado del que elija Facundo (Sava), hay muy buenos jugadores, no voy a dar nombres porque todavía no entrené, hay buenos delanteros. Vamos a tratar de estar a la altura, sumar minutos, hacer goles y ayudar al equipo", declaró Rodríguez. Su enfoque no solo está en su rendimiento individual, sino en cómo puede contribuir al éxito colectivo del equipo. A pesar de haber entrenado individualmente en Jujuy y Simoca, Rodríguez reconoció la diferencia que hace entrenar en grupo. "Terminé jugando en Jujuy y no paré de entrenar, estuve en Simoca esta semana entrenando por mi cuenta, no es lo mismo que estar en un grupo que estar solo, vamos a acloparnos", dijo, mostrando su disposición para adaptarse rápidamente a las exigencias del equipo y fortalecer la cohesión grupal.