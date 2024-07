Pacto de Mayo en Tucumán: Mauricio Macri irá al acto de Milei, pero se bajaron los cuatro miembros de la Corte Suprema

Los magistrados no serán los únicos ausentes en la celebración con la que la gestión libertaria buscar sellar un acuerdo con 10 puntos claves de cara al futuro. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó en los últimos días su decisión de no asistir al encuentro. “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”, dijo.