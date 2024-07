Juegos del hambre, versión Tucumán

Usted invita a 10 personas a un asado. Digamos que la mitad está en la dieta de ayuno intermitente. o sea 5, que a su vez pueden estar en ON o en OFF. Atención aquí: porque cuando comen luego del ayuno no lo hacen por valor de 1, sino de 3. Usted puede estar en parabienes y q estén los 5 en OFF, queda bien gratis. Pero son bajas las chances. Las mismas de que los 5 en ON, caso en el cual usted tiene en realidad 25 comensales desaforados.