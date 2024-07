Milei viaja a Brasil para reunirse con Bolsonaro en una cumbre conservadora

Lo que sí descartó fue una reunión con el actual mandatario brasileño. “Milei no se va a reunir con Lula porque va a tener como prioridad otras reuniones, como la del gobernador de Santa Catarina (Jorginho Melo) y una con empresarios”, dijo Adorni. “Esos son los encuentros confirmados. No tengo otra reunión en agenda. Siempre lo que ocurre es que se adiciona una reunión. Es un viaje muy corto y no va a haber mucho tiempo. Puede que exista alguna reunión que todavía no está en conocimiento”, amplió.