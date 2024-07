La lucha constante de una madre soltera, sin techo propio

Lo que más le preocupa a Tanori es que no tiene un techo propio. La humilde casa donde viven, en el barrio 10 de Noviembre, de Tafí Viejo, no es de ellas. Se la presta un hermano, que ya le pidió que se fuera de allí porque necesita el inmueble, cuenta la mujer. “Estoy anotada desde hace tiempo en el Instituto de la Vivienda, pero hasta ahora no tuve suerte. No me alcanza lo que gano para alquilar algo”, aclara.