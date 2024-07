El contundente mensaje de la ex pareja de Alexis Mac Allister: “Me entero de todo”

“No estoy viendo los partidos. No hay nada que me interese para ver, la verdad. Yo hago mi vida y me mantengo en la mía”, dijo la influencer en diálogo con la Revista Gente. “Inevitablemente, obvio que me entero de todo. Y la mejor, obviamente la mejor”, confesó, mientras que aseguró que prefiere mantenerse al margen de lo que sucede en la vida del volante del Liverpool. “Yo trato de seguir mi vida por mi cuenta y no meterme ahí“, cerró.