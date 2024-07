Cartas de lectores: Un grito de libertad

El 9 de julio de 1816 el congreso declara nuestra libertad e independencia de los reyes de España, sus sucesores, su metrópoli, y en seguida se agrega y de toda otra dominación extranjera. No es que entonces ya fuéramos libres e independientes. Al contrario, se pasaba un momento crítico de la política, con las provincias más ricas y pobladas gobernadas por los realistas, y del resto la mayor parte -el Paraguay, la Banda Oriental, las Misiones y las Provincias Litorales - segregadas, apartadas, desobedientes a la autoridad del Congreso. Es decir que los congresales no celebran un triunfo, sino que plantean un duro y difícil objetivo político, tan deseable que se ve como justo, lícito y natural que tras él se derrame la sangre de nuestros soldados. Alcanzar la independencia política y una libertad económica han sido anhelos largamente perseguidos. Varias veces entrevistos como próximos, al alcance de un esfuercito más y de un esclarecimiento en el planteo de los problemas. En muchas épocas no sólo nos parecía imposible lograr la libertad y la independencia sino que una numerosa parte de los argentinos estimaba preferible renunciar a ellas. Renunciar o venderlas, dándolas a cambio de alguna ventajita económica, un plato de lentejas, por ejemplo. De modo que si hoy se planteara, como en 1816, luchar por la libertad y la independencia, el objetivo parecería demasiado lejano, extremadamente difícil, ajeno a las apetencias y los anhelos de los argentinos de hoy, que más bien se interesarían porque el plato de las lentejas no fuera demasiado playo, sino más bien hondo. Todavía existe una esperanza. Nada más. Pero aquel 9 de julio, independientes o no, comenzamos a constituir un Estado, asumimos la seria responsabilidad de organizarlo y de administrarlo. El Estado, en aquellos momentos, tenía aspectos en que eran aceptables, que no necesitaban revisión y que no eran motivo para plantear la revolución ni la separación de la metrópoli. La administración de justicia era satisfactoria, en manos de los cabildos y de las audiencias, instituciones prestigiosas que funcionaban en forma solvente. Ese no era argumento para hacer la revolución. Pero hoy, pasados los años, los argentinos lamentablemente no contamos con una administración de justicia que resulte satisfactoria ni siquiera deseable. Pareciera que al organizar un Estado independiente los argentinos hubiéramos fracasado en lo más elemental, que en vez de mantener el buen funcionamiento de instituciones fundamentales, las fuéramos deteriorando cada vez más. Para llegar, con el paso del tiempo a una progresiva decadencia, a una situación caracterizada por la existencia y la actuación de mafias, hordas y corrupciones por doquier, sin provocar violentas reacciones de la ciudadanía. Como si los argentinos nos hubiéramos amansado, llegando a comprender que es inevitable que la sociedad sea manejada por organizaciones que tienen poder y que son impunes, pues escapan a las sanciones, y frente a ellas la justicia parece carecer de los instrumentos necesarios para investigarlas y para controlarlas. Parecía muy desesperada, muy desalentada y pesarosa la situación. Pero creo con absoluta seguridad que los argentinos todavía podemos reaccionar, tenemos energías para reclamar justicia, somos capaces de interesarnos por los problemas públicos no sólo los días de comicios sino también cuando se afectan los grandes valores de la sociedad, como son la seguridad pública y la administración de justicia. Si toda la comunidad responde en forma vigorosa y con ánimo alentado -incluso los políticos - se vendría a demostrar que aquellos congresales de 1816 no estaban tan errados. Habrá libertades e independencias alcanzables que podrían atraer e interesar a una sociedad moderna, y no se habrán equivocado al pensar que todavía podemos organizar el Estado. Un Estado con una justicia tan capaz, independiente y eficaz, por lo menos, como la que teníamos en 1816. Argentinos, celebremos este nueve de julio con el temple necesario y hagamos sentir nuestra protesta con un solo grito de Libertad.