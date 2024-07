Polémica en el tenis: una ex finalista de Wimbledon aseguró que su carrera deportiva fue beneficiada por su atractivo físico

“Me pidieron que apareciera en la edición de Sports Illustrated Swiming varias veces. Explorar ese camino estaba definitivamente en mi lista de cosas por hacer. Definitivamente, es parte de lo que soy y creo que es genial. El tenis es lo único que sé, pero no puede ser lo único que haré en mi vida”, dijo en diálogo con Valeria Lipovetsky en el podcast Not Alone.