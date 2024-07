Sin Pereyra ni caras nuevas, Atlético Tucumán espera por Central Córdoba

Por el momento, esta sería la única alta del equipo que tampoco sufrió demasiadas bajas: Máximo Pereira (préstamo a Chaco For Ever) y Julián Carrasco (interrumpió su préstamo en Tucumán y pasó a Temperley) y por el momento, Sava no está dispuesto a soltar ningún valor hasta que no empiecen a llegar las caras nuevas.