La historia desconocida que acercaría a Ezequiel Centurión a Atlético Tucumán

En 2021, decidió salir a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires. Este movimiento fue crucial para su desarrollo profesional. En el "pincha" de Caseros jugó 32 partidos, recibió 28 goles y mantuvo su arco invicto en 14 ocasiones. Aunque significaba un descenso de categoría, supo que esa experiencia le serviría para crecer. "Lo de Estudiantes fue muy lindo. Era todo un cambio porque River es muy grande y bajar de categoría no es sencillo. Pero yo estaba muy metido y sabía que tenía que jugar bien. Me sirvió mucho y hoy me siento distinto en el arco", comentó meses después de esa experiencia.