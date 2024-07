El papá de Loan no le cree a Laudelina y la acusó de encubrir al esposo

Al respecto, José Peña manifestó: "A Loan seguro se lo llevaron, porque acá no encontraron ningún rastro de nada. Tiene que quebrarse Laudelina. Yo siempre supuse que estaba acá. No estaba al tanto de que había ido al naranjal con Laudelina. Me enteré cuando me dijo ella, que fue la primera que me avisó. Creo que tardó en darme esa información. No sé en qué creerle".