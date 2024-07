La mente de las personas con alzhéimer sigue procesos diferentes a personas que no han desarrollado la enfermedad, es por eso que quizás la pregunta que le has hecho, le genere un hilo de pensamientos extenso en el que se puede desorientar u olvidar de lo específico que le habías preguntado. Espera, y si no te responde, vuelve a hacer la misma pregunta sin mostrar impaciencia.