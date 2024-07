El particular tatuaje que es furor en Argentina y su significado sorprende a todos

- ¿Quién hace el tatuaje? Dirígete a un centro de tatuajes donde los empleados estén debidamente capacitados. Las reglamentaciones sobre los tatuajes y el otorgamiento de permisos varían de un estado a otro. Consulta con el departamento de salud del estado o de la ciudad para obtener información sobre las regulaciones y el otorgamiento de permisos locales. No permitas que nadie que no haya recibido la capacitación correspondiente tatúe tu piel. No uses un kit para tatuarte vos mismo.