Llegó julio: el mes en el que los memes se entregan a un cantante

Si bien el cantante se retiró de los medios hace más de seis años, mantuvo una actitud positiva hacia este fenómeno. En una de sus últimas entrevistas dio su veredicto sobre los memes que lo han inmortalizado en la cultura popular digital. “Los conozco, son simpáticos y, si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de la risa”, expresó Julio Iglesias al diario Hola de México.