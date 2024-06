En Tucumán, las concesionarias de motos registraron un dispar escenario comercial

No hubo cambios en cuanto al modelo más patentado con respecto a mayo, sigue liderando cómodamente la Honda Wave 110, histórica líder de años anteriores, segunda sigue la Motomel B110 y se mantiene en la tercera posición la Gilera Smash, por segundo mes consecutivo, superando a la Corven Energy 110 by Corven, que quedó cuarta. La Keller KN 110-8, quinta, cierra el top five con muy pocas unidades de diferencia.