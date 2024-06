Las esperanzadoras declaraciones de Sava en la vuelta a los trabajos de Atlético Tucumán

Si bien el equipo no está en una situación límite en cuanto al descenso, también es una realidad que se falló en los últimos mercados de pases. No es azaroso que el único jugador de los “recién llegados” que se terminó asentando en el “11” titular fue Juan Infante. Lo curioso no fue que otros no se hayan metido entre los titulares, sino el bajo rendimiento que mostraron, incluso -a veces- obligando al entrenador a no realizar las cinco variantes durante un partido.