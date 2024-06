Pereyra no se presentó al entrenamiento y su destino parece lejos de Atlético Tucumán

El vínculo entre Atlético Tucumán y Pereyra, exjugador de Rosario Central que llegó al club en 2021, parece estar llegando a su fin. Durante el torneo de 2022, Pereyra fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Lucas Pusineri, que peleó por el campeonato hasta la última fecha. Sin embargo, su salida parece ser inevitable, ya que no logró clasificar al equipo a torneos internacionales y desde hace varios mercados de pases insiste por su salida, de hecho el volante no jugó bajo el interinato de Diego Barrado en la pasada Copa de la Liga debido a que se plantó y no quiso viajar a Santiago del Estero para jugar frente a Central Córdoba, por estar cerca de cerrarse su pase al New England Revolution.