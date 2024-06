Pan de arroz, una receta práctica y saludable para aprovechar la comida sobrante

Aprovechar las sobras: el pan sin gluten, fácil de hacer y saludable

En una preparación rápida en el que no cuidamos las cantidades por salir apurados puede que hayamos puesto unas medidas o tazas de arroz de más y luego resulta una cantidad apta para alimentar a todo el vecindario y no sabemos qué hacer cone ella. Pero no hay por qué desperdiciarlo ya que en esas ocasiones podemos aprovechar las cantidades industriales de arroz cocido en otras preparaciones como el pan.