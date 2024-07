Nuevas protagonistas, sororidad y más en Mean Girls 2024

Una versión con un toque moderno

El largometraje original dirigido por Mark Waters es recordado por frases como "Why are you so obsessed with me" de Rachel y otras como "On Wednesdays we wear pink", "That´s so fech" o "You can't sit with us". Además, desató una ola de tendencias en la década de los 2000 como el "Jingle Bell Rock" y el disfraz de conejita a lo Playboy en Halloween.