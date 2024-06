Qué dice la carta abierta de Thelma Fardin tras la condena a Juan Darthés

“GRACIAS. Gracias a todas las personas que me acompañaron, a todas las que me creyeron, me apoyaron, me sostuvieron. Los que vieron mi dolor de cerca, y me ayudaron a seguir adelante. Nunca busqué revancha, quise darle justicia y reparación a esa niña que fui. Quise poder mirar a los ojos a mis hijos y decirles que hice todo lo que pude para que el mundo al que los trajera fuera más justo”, sostuvo.