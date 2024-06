Luana Alonso, la nadadora olímpica que conquista las redes sociales

La publicación de Alonso en X rápidamente captó la atención de miles de personas, acumulando más de tres millones de visualizaciones y casi 50.000 'me gusta'. "¡Es oficial! ¡Clasificada a los juegos de París 2024! ¡Mi corazón está contento de representar al país una vez más! ¡Gracias a mi familia, amigos y sponsors por hacer esto posible! Y a todos ustedes que me siguen, y que me dan su amor y cariño. ¡Vamos Paraguay!", escribió la atleta.