Ricardo López Murphy, sobre el control de cambios: "Yo liberaría el cepo ya"

Al respecto, el diputado nacional también acotó: “Me parece un informe realista que dice que no se puede seguir con el régimen -del cepo- que nos habíamos comprometido a no extender más allá del 30 de junio. Tenemos que tener una congruencia. Yo me niego a considerar el control de cambio porque me parece disparatado y fue disparatado cuando lo pusimos. ¿Cuándo tuvimos control de cambio? En una emergencia, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial o en la gran recesión de los años 30″.