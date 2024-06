CABA bloquea páginas de apuestas online y denuncia a influencers

“Con los niños no vamos a aceptar que se pueda utilizar su permeabilidad como medio de negocio. Tenemos que trabajar juntos para evitarlo. Eso después genera ansiedad, depresión, distracción, y afecta su rendimiento laboral y deportivo con trastornos del sueño y de atención”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en una rueda de prensa del 26 de junio. Y agregó: "los chicos no pueden apostar. Es ilegal y es un tema no opinable”.