El hermano de Cris Miró reveló qué le pidió la vedette minutos antes de morir

"Tres días antes de su muerte, los médicos ya me habían dicho que todos los órganos estaban fallando, que el pronóstico era muy malo y que no había vuelta atrás. Al ser médico, me hablaban de igual a igual. De hecho, cuando ella ya estaba muy mal, mis colegas me pidieron la autorización para dormirla y que pudiera fallecer sin sufrir. Eso sucedió a las nueve de la noche y ella murió al otro día al mediodía", recordó conmovido.