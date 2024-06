El hermano de Loan apuntó contra el tío Antonio y Laudelina: “Él lo habrá entregado y mi tía sabe”

En otro momento de la entrevista, tras ser consultado por su padre, contó: “Desde que hoy se fueron al campo no lo vi todavía a mi papá”. Y sobre el estado de salud de su madre aseguró: “Todos los días tiene momentos difíciles, todos los días, no le podemos tocar el tema porque se cae. No le podemos hablar de Loan, como toda madre necesita a su hijo”.