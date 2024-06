Embarazo adolescente: Pablo Yedlin pidió que no se desmantele el programa ENIA

El presidente de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Yedlin pidió que no se desmantele el programa que redujo a la mitad los embarazos adolescentes. "El Gobierno nacional debe sostener los programas sanitarios exitosos y efectivos como el ENIA que redujo el embarazo no intencional adolescente un cincuenta por ciento en todo el país. Hay temas en los que no vamos a poder retroceder", afirmó.