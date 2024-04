Preocupación entre los trabajadores del programa que redujo un 50% los embarazos adolescentes

Más de 700 trabajadores de todo el país, 65 tucumanos entre ellos, se encuentran en alerta por el posible cierre del “Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia”, que se puso en marcha durante la administración del ex presidente Mauricio Macri. Denuncian que sus contratos finalizaron el pasado 31 de marzo y, hasta ahora, no fueron renovados.