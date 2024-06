Gracias a la selección argentina, un grupo en situación de calle olvidó sus problemas durante 90 minutos

“Estoy aquí desde hace una semana. Vine a la provincia por tema de trabajo, ya que en Santiago del Estero los laburos son contados con la mano y todos en negro. Me vine en colectivo, dejé a mi hermana Luján allá -hasta hoy seguimos en contacto- y aquí me siento como en casa. Pasé tres días en la terminal y un policía me preguntó por qué no iba a un refugio. No conocía que existían”, aseguró Escobar.