Facundo Sava quería retomar los entrenamientos con algunas caras nuevas, pero Atlético Tucumán sólo tendría bajas

Julián Carrasco y Máximo Pereira, por ejemplo, son dos de los que no se presentarán el primer día. El ex Boca rescindió su contrato con el “decano” y regresó al “xeneize” luego de haber disputado tan sólo 120 minutos durante un año de estadía en el club. Por su parte, el goleador de la Reserva ya viajó a Resistencia para sumarse a Chaco For Ever, club que milita en la Primera Nacional y en donde el delantero jugará al menos hasta diciembre. Su salida se dio a préstamo y sin opción de compra.