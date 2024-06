Jugando así, a San Martín de Tucumán le será muy difícil llegar al objetivo

No se entiende qué fue lo que hizo San Martín en su visita a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Hizo todo mal; se mostró endeble en el aspecto defensivo, no tuvo ideas, corrió siempre desde atrás, se vio superado, no tuvo llegadas claras sobre el arco rival (una vez más), vio como le quebraron le invicto a Darío Sand, defendió muy mal en cada jugada de pelota parada y sufrió la cuarta derrota en lo que va de la temporada de la Primera Nacional. Sí; todo mal.