Sorpresa en Jujuy: San Martín de Tucumán pierde por un gol en contra y Darío Sand quedó a un minuto del máximo récord

Darío Sand, que mantenía el récord de 1.077' sin recibir goles, se estiró para intentar despejar esa pelota, pero no hubo caso. De esta manera, el correntino llegó a 1.114' y quedó a un minuto de igualar la marca del ex Tristán Suárez Alejandro Otamendi, quien estuvo 1.115’ sin recibir goles en un mismo torneo (la Primera C de 1994).