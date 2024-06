¿Amor de verdad o dependencia emocional? Cómo reconocer si amamos o padecemos

El concepto de amor muchas veces puede destejerse entre las rutinas cotidianas, entre lo que aceptamos del otro, entre lo que concedemos para ser felices y lo que aceptamos a pesar de no estar conformes. Ese sentimiento que nos une, nos alegra, nos invita a compartir y crear puede tergiversarse cuando lo que fluía con agilidad ahora es tan pesado que no puede circular. Cuando las cosas no son fáciles entonces el amor puede no estar surtiendo efecto.