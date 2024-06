Copa América Colombia 2001: guerrilla, incidentes y la decisión de Grondona de que Argentina no participe

La decisión de la AFA no pasó inadvertida. El embajador argentino en Bogotá, Carlos Carrasco, había admitido estar en desacuerdo y sentir “mucha bronca” por la decisión. “Lamento enormemente que hayamos perdido esta oportunidad, porque no había elementos para no asistir al torneo”, había manifestado el diplomático. “Los directivos de la AFA tienen sus propios criterios, pero hay cosas que uno no entiende”, dijo en ese momento.