Eurocopa 2024: Francia debutó con un triunfo por la mínima sobre Austria

Salvo una jugada clarísima dos minutos antes del gol, donde Mike Maignan le tapó un mano a mano a Cristoph Baumgartner, Austria no tuvo prácticamente llegadas al arco rival. Francia, por el contrario, tuvo más facilidades en ataque, pero no fue preciso en los metros finales, y por eso no pudo ampliar la ventaja, aunque pudo abrochar el triunfo en su debut en el certamen.