Pensiones de privilegio: Cristina Kirchner cobró en mayo $ 21,6 millones

Ex presidentes, ex vicepresidentes, viudas e hijos de estos cobraron en mayo haberes que oscilan de los $ 5 millones a los $ 21 millones. Se trata de nueve pensiones vitalicias de “privilegio” -no guardan relación con el tiempo en el que ocuparon el cargo, con los aportes o con la edad-. Lidera Cristina Fernández de Kirchner, que cobra dos asignaciones, ya que cobra también como viuda de Néstor Kirchner, con $ 21.629.116, en bruto ($ 12.167.591, en mano).