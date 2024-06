Gran Hermano: Darío rompió en llanto al contar su dura historia familiar

"A mí me gusta llamarlo el Día de la Familia, más que el Día del Padre o el Día de la Madre", aseguró. “Yo me emociono más por mi vieja que por mi viejo. Claramente mi viejo tomó una decisión. No existió en mi vida y no existió para mis hermanos. Me emociona el hecho de que mi vieja haya tomado las riendas como las tomó, porque éramos cuatro varones con un año de diferencia”, comentó.