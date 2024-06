La escasa lluvia y las óptimas temperaturas favorecieron la maduración del cañaveral

Eventos

Las condiciones meteorológicas que se manifestaron durante mayo fueron de temperaturas máximas medias de 19° C a 21º C; con temperaturas mínimas medias de entre 4° C y 7º C. Además, se observaron amplitudes térmicas de entre 13° C y 15º C. Cabe destacar, la ocurrencia de algunas pocas precipitaciones, con valores acumulados menores a 10 mm.