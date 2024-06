Nahir Galarza habló sobre su relación con Fernando Pastorizzo: "Fue poniéndose todo más violento"

Luego, detalló distintas actitudes que Fernando había tenido con ella y reveló que sufrió violencia de género por parte de él. “Una vez Fernando rompió su propio celular. Después ya directamente empezaron los golpes hacia mi, después ya me empezó a pegar a mi”, contó. “Siempre era por lo mismo, o por celos o porque hacía cosas que no le gustaban, o por la ropa que me ponía o porque se enteraba con quién me hablaba”, afirmó.