Atribuyen a Nahir Galarza un noviazgo hecho en la cárcel

Por otro lado, vecinas del barrio residencial donde se ubican los penales afirmaron haberse cruzado en reiteradas ocasiones con la asesina de Fernando Pastorizzo. “A Nahir la vimos salir varias vece, y yo hace unos meses la crucé en el Hospital San Martín, adonde la llevaron para atenderse. Si la ves, no podés creer que esté presa. No parece. Me llamó la atención eso, que está impecable. Una diosa”, comentó una de las mujeres de la zona consultadas por Gente.